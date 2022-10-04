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В Великобритании началось расследование действий правительства по борьбе с COVID-19

В Великобритании началось расследование действий правительства по борьбе с COVID-19 Общественное расследование действий правительства по противостоянию COVID-19 началось в Великобритании.
Другие страны
4 октября 2022 г. 18:15
В Великобритании началось расследование действий правительства по борьбе с COVID-19

Общественное расследование действий правительства по противостоянию COVID-19 началось в Великобритании.

Как передает Report, об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

"В ходе слушаний будут проанализированы меры реагирования на пандемию, чтобы определить, можно ли было избежать тех потерь и насколько компетентные решения принимались британским правительством", - заявила судья Хизер Халлетт. "Мы намерены не затягивать процесс на десятилетия, а вынести решения и подготовить отчеты до того, как произойдет еще одна катастрофа", - сказала она.

В отчете правительственной комиссии по контролю за расходами, опубликованном в прошлом году, говорилось, что правительство Соединенного Королевства не было готово к пандемии, поскольку все внимание было сосредоточено на выходе королевства из Европейского союза. По мнению экспертов, британское руководство ввело режим карантина слишком поздно, что стало серьезной ошибкой. Как утверждает советник бывшего премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс, "первоначальный план по борьбе с коронавирусной инфекцией был ужасным".

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