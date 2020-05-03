​В Великобритании еще 315 человек скончались от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 315, общее число жертв COVID-19 составило 28 446.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге 3 мая глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув.

В субботу количество умерших составляло 28 131, прирост тогда составлял 621 человек.

"Из тех, у кого был подтвержден диагноз COVID-19, к сожалению, за последние сутки скончались 315 человек", - сказал Гоув.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4 339 – до 186 599, добавил Гоув. Накануне суточный прирост был выше: 4 806, а общая цифра равнялась 182 260.