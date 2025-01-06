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В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада

В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада В столице США Вашингтоне ввели режим ЧС до 7 января из-за снегопада.
Другие страны
6 января 2025 г. 03:38
В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада

В столице США Вашингтоне ввели режим ЧС до 7 января из-за снегопада.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса мэра города Мюриэль Боузера.

Автовладельцев в городе призвали перепарковать машины таким образом, чтобы они не мешали проезду экстренных служб под угрозой принудительной эвакуации. На фоне снегопада жители города стали активно закупать впрок хлебобулочные изделия, воду, мясо, колбасы и курицу, а также бумажные полотенца и туалетная бумага.

Из-за снегопада в 12 штатах США ожидаются отключения электроэнергии. При этом на юге страны пройдут сильные грозы.

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