В Вашингтоне обрушилось здание, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при обрушении строящегося дома в американской столице Вашингтоне, один остается под обломками.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная спасательная служба.
Небольшое здание разрушилось полностью, вероятно, в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон.
"Наши сотрудники ведут активные спасательные работы, чтобы добраться до одного строителя и вызволить его", - написала пожарно-медицинская служба города в Twitter.
Еще несколько человек получили травмы, они находятся в безопасности.