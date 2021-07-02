В Вашингтоне обрушилось здание, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали при обрушении строящегося дома в американской столице Вашингтоне, один остается под обломками.

Несколько человек пострадали при обрушении строящегося дома в американской столице Вашингтоне, один остается под обломками.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная спасательная служба.

Небольшое здание разрушилось полностью, вероятно, в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон.

"Наши сотрудники ведут активные спасательные работы, чтобы добраться до одного строителя и вызволить его", - написала пожарно-медицинская служба города в Twitter.

Еще несколько человек получили травмы, они находятся в безопасности.