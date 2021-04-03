В Варшаве совершено нападение на азербайджанских студентов

В Польше на азербайджанских студентов напали с холодным оружием.

В Польше на азербайджанских студентов напали с холодным оружием.

По данным европейского бюро Report, инцидент произошел 26 марта в столице Варшаве.

Шестеро молодых азербайджанцев, обучающихся в Польше, подверглись нападению неизвестных лиц.

Согласно информации, на территории района Бемово столицы произошел конфликт между группой лиц и азербайджанскими студентами. Они напали на азербайджанцев, используя оскорбительные выражения. Словесная перепалка перешла в рукопашную драку.

Азербайджанцам нанесли увечья с помощью кастетов. Напавшие лица скрылись с места происшествия.