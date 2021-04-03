О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Варшаве совершено нападение на азербайджанских студентов 

В Варшаве совершено нападение на азербайджанских студентов  В Польше на азербайджанских студентов напали с холодным оружием.
Другие страны
3 апреля 2021 г. 11:37
В Варшаве совершено нападение на азербайджанских студентов 

В Польше на азербайджанских студентов напали с холодным оружием.

По данным европейского бюро Report, инцидент произошел 26 марта в столице Варшаве.

Шестеро молодых азербайджанцев, обучающихся в Польше, подверглись нападению неизвестных лиц.

Согласно информации, на территории района Бемово столицы произошел конфликт между группой лиц и азербайджанскими студентами. Они напали на азербайджанцев, используя оскорбительные выражения. Словесная перепалка перешла в рукопашную драку.

Азербайджанцам нанесли увечья с помощью кастетов. Напавшие лица скрылись с места происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani students attacked in Warsaw 
Версия на азербайджанском языке Varşavada azərbaycanlı gənclərə hücum olub

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Сомали атакованы две армейские базы, 47 человек погибли
В Сомали атакованы две армейские базы, 47 человек погибли
3 апреля 2021 г. 12:54
Президент Аргентины заразился коронавирусом
Президент Аргентины заразился коронавирусом
3 апреля 2021 г. 08:13
Взрыв в Афганистане: погибли 5 мирных жителей
Взрыв в Афганистане: погибли 5 мирных жителей
3 апреля 2021 г. 07:27
Установлена личность погибшего при нападении на Капитолий мужчины
Установлена личность погибшего при нападении на Капитолий мужчины
3 апреля 2021 г. 05:57
Столкновение наркокартелей в Мексике, 8 погибших
Столкновение наркокартелей в Мексике, 8 погибших
3 апреля 2021 г. 05:28
США, Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского полуострова
США, Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского полуострова
3 апреля 2021 г. 04:26
Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского
Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского
3 апреля 2021 г. 02:04
Полиция Вашингтона: Инцидент у Капитолия не связан с терроризмом
Полиция Вашингтона: Инцидент у Капитолия не связан с терроризмом
3 апреля 2021 г. 00:37
В США у здания Капитолия произошла стрельба, есть погибшие и раненый - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ США у здания Капитолия произошла стрельба, есть погибшие и раненый - ОБНОВЛЕНО
2 апреля 2021 г. 22:10
Джозеф Байден хочет посетить Украину
Джозеф Байден хочет посетить Украину
2 апреля 2021 г. 21:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi