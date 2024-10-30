В Валенсии из-за сильного наводнения почти полностью разрушена инфраструктура

В результате наводнения инфраструктура испанского города Валенсия почти полностью оказалась под водой, что серьезно затрудняет спасательные операции и ограничивает движение.

В результате наводнения инфраструктура испанского города Валенсия почти полностью оказалась под водой, что серьезно затрудняет спасательные операции и ограничивает движение.

Как передает Report, это видно из фотографий разрушительного наводнения в Испании, вызванного сильными дождями, опубликованных в соцсетях.

По данным местных властей, суточный уровень осадков равен годовому объему. Наводнения разрушили инфраструктуру, затопили жилые районы, вызвали перебои в коммуникациях и оставили жителей без электричества. Затопление дорог препятствует осуществлению спасательных операций.

В прибрежных районах, таких как Пиканья, улицы покрыты грязью.

В Валенсии появились настоящие "кладбища автомобилей". На фотографиях видно, что жители города находятся в замешательстве и спешат найти укрытие.

Отметим, что региональные власти объявили трехдневный траур по погибшим при наводнениях. Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести.