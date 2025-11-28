Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 10:38
    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    В Узбекистане вступили в силу законодательные изменения, устанавливающие серьезную ответственность за оборот электронных сигарет и никотиносодержащих устройств.

    Как передает Report, об этом сообщает Минюст.

    Согласно внесенным в Уголовный кодекс поправкам, граждане, уличенные во ввозе или вывозе из Узбекистана табачных изделий и электронных систем доставки никотина, могут быть привлечены к серьезной ответственности. Под действие закона подпадают также изготовление, приобретение, хранение, перевозка и производство электронных сигарет, оборот которых запрещен на территории республики.

    Нарушение закона в значительном размере или повторное нарушение после административного наказания влечет за собой жесткие санкции. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ). Альтернативно могут быть назначены исправительные работы сроком от двух до трех лет, ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

    При этом лицо освобождается от ответственности, если добровольно заявит в государственные органы о содеянном и сдаст запрещенные в обороте изделия.

    Узбекистан электронные сигареты запрет штрафы уголовная ответственность

    Последние новости

    11:03

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 1%

    Бизнес
    10:57

    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Медиа
    10:55

    ОТГ планирует создать Союз журналистов тюркских стран

    Медиа
    10:48

    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Другие страны
    10:47

    Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

    Индивидуальные
    10:45

    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване

    Внутренняя политика
    10:43

    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

    Бизнес
    10:41

    Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 3,3%

    ИКТ
    10:38

    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    Другие страны
    Лента новостей