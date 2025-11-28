В Узбекистане запретили электронные сигареты

В Узбекистане вступили в силу законодательные изменения, устанавливающие серьезную ответственность за оборот электронных сигарет и никотиносодержащих устройств.

Как передает Report, об этом сообщает Минюст.

Согласно внесенным в Уголовный кодекс поправкам, граждане, уличенные во ввозе или вывозе из Узбекистана табачных изделий и электронных систем доставки никотина, могут быть привлечены к серьезной ответственности. Под действие закона подпадают также изготовление, приобретение, хранение, перевозка и производство электронных сигарет, оборот которых запрещен на территории республики.

Нарушение закона в значительном размере или повторное нарушение после административного наказания влечет за собой жесткие санкции. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ). Альтернативно могут быть назначены исправительные работы сроком от двух до трех лет, ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

При этом лицо освобождается от ответственности, если добровольно заявит в государственные органы о содеянном и сдаст запрещенные в обороте изделия.