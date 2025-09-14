Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Узбекистане в ДТП на ж/д переезде погибли шесть человек

    • 14 сентября, 2025
    • 15:20
    В Узбекистане в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде погибли шесть человек.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Узбекистанских железных дорог" в Telegram-канале.

    По ее данным, трагедия произошла на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Чорток и Уйчи.

    "Водитель легкового автомобиля марки "Джентра", грубо нарушив правила дорожного движения, попытался пересечь железнодорожные пути непосредственно перед приближением поезда, - говорится в сообщении. - Согласно данным, в салоне автомобиля находилось шесть человек: пять женщин и малолетний ребенок. В результате мощного столкновения никто из находящихся в автомобиле не выжил".

    Подчеркивается, что машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Поезд получил незначительные повреждения, добавили в УЖД. 

    Özbəkistanda dəmir yolu keçidində yol qəzasında 6 nəfər ölüb

