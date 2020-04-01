​В Узбекистане число заразившихся коронавирусом выросло до 181

В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 выросло на восемь человек, до 181.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В среду на 16:30 (бакинское время) число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 173, два пациента скончались, двенадцать – выздоровели.

"Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на восемь и составляет 181", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля будет прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана будет осуществляться только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.