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В Украине выявили новый штамм коронавируса

В Украине выявили новый штамм коронавируса Новый штамм коронавируса обнаружен в Украине.
Другие страны
5 августа 2024 г. 18:40
В Украине выявили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В июле 2024 года в стране зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT", - приводятся слова министра на сайте Минздрава.

По его словам, три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два - в Киеве, один - в Ивано-Франковской области.

В ведомстве также указали, что новый штамм не имеет специфической оценки опасности, но во Всемирной организации здравоохранения считают, что его нужно мониторить на уровне каждой страны.

Всего в Украине по состоянию на август 2024 года циркулируют 10 штаммов вируса SARS-CoV-2. Это разные субварианты варианта Omicron. В конце июля власти Киева сообщили о значительном росте заболеваемости коронавирусом - примерно в 4,5 раза по сравнению с июнем.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada koronavirusun yeni ştamı aşkarlanıb

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