​В Украине возбудили уголовное дело против Берлускони

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Украине возбудили уголовное дело против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Георгий Логвинский.

Власти Украины обвинили Берлускони в незаконном посещении Крыма.

По словам Логвинского, за совершение этого преступления Берлускони грозит до восьми лет лишения свободы.

Ближе к середине сентября Путин и Берлускони прибыли в Крым. Там они прогулялись по набережной Ялты, а также возложили цветы к мемориалу памяти погибших в Крымской войне солдат Сардинского королевства недалеко от горы Гасфорта.