В Украине в результате перестрелки убит народный депутат
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 13:56
В украинском городе Львове в результате стрельбы убит народный депутат Андрей Парубий.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
Депутат скончался до прибытия медиков.
Отмечается, что правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения.
