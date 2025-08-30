    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 13:56
    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    В украинском городе Львове в результате стрельбы убит народный депутат Андрей Парубий.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

    Депутат скончался до прибытия медиков.

    Отмечается, что правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. 

    Украина   убийство   стрельба   депутат  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей