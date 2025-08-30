Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 13:56
Ukrayna Ali Radasının deputatı Andrey Parubiy sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirilib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, o, avqustun 30-da yerli vaxtla saat 12.10-da Lvov şəhərində naməlum killer tərəfindən güllələnərək öldürülüb.
Məlumata görə, deputata 8 dəfə atəş açılıb.
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin göstərişi ilə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə əməliyyat qrupu yaradılıb.
