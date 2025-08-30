    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 13:56
    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Ukrayna Ali Radasının deputatı Andrey Parubiy sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, o, avqustun 30-da yerli vaxtla saat 12.10-da Lvov şəhərində naməlum killer tərəfindən güllələnərək öldürülüb.

    Məlumata görə, deputata 8 dəfə atəş açılıb.

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin göstərişi ilə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə əməliyyat qrupu yaradılıb.

    Ukrayna   Ali Rada   Deputat   qətl   Sui-qəsd   Andrey Parubiy  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Son xəbərlər

    14:43

    Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı 6-ya çatdırılıb

    İnfrastruktur
    14:22

    Bu günədək azad edilmiş ərazilərdə 28 kütləvi məzarlıq müəyyən olunub

    Daxili siyasət
    14:14

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:09

    Yəmən husilərinin raketi İsrailə çatmadan Səudiyyə Ərəbistanında düşüb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları fərdi mübarizəni iki medalla başa vurublar

    Fərdi
    13:57

    Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 14% artıb

    Biznes
    13:56

    Ukrayna Ali Radasının deputatı qətlə yetirilib

    Digər ölkələr
    13:41

    Azərbaycan banklarında əhalinin əmanətləri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    13:40
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri BMT-nin Cenevrədəki ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti