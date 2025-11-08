В Украине после массированной атаки РФ остановились все государственные ТЭС

В Украине все тепловые электростанции (ТЭС) государственной компании "Центрэнерго" прекратили работу и временно не вырабатывают электроэнергию после массированной ночной атаки РФ.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице "Цэнтрэнерго" в социальной сети Facebook.

"Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное число дронов, которые по нескольку штук в минуту атаковали те же ТЭС, что были восстановлены после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении.

В компании призвали остановить атаки, поскольку ТЭС не являются военными объектами.

"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!", - сообщили в компании.