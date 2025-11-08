Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Украине после массированной атаки РФ остановились все государственные ТЭС

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 19:09
    В Украине после массированной атаки РФ остановились все государственные ТЭС

    В Украине все тепловые электростанции (ТЭС) государственной компании "Центрэнерго" прекратили работу и временно не вырабатывают электроэнергию после массированной ночной атаки РФ.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице "Цэнтрэнерго" в социальной сети Facebook.

    "Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное число дронов, которые по нескольку штук в минуту атаковали те же ТЭС, что были восстановлены после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении.

    В компании призвали остановить атаки, поскольку ТЭС не являются военными объектами.

    "Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!", - сообщили в компании.

    Украина ТЭС электроэнергия российско-украинская война

    Последние новости

    19:36

    Родриго Пас принес присягу в качестве президента Боливии

    Другие страны
    19:28
    Фото

    В Шуше состоялся грандиозный концерт "8 Ноября – Триумф Победы" - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:27

    Полиция Индонезии обнаружила ряд улик в деле о взрыве в мечети Джакарты

    Другие страны
    19:22

    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Внешняя политика
    19:19
    Фото

    В Ханкенди проходит концертная программа по случаю 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    19:15

    Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы 1"

    Формула 1
    19:09

    В Украине после массированной атаки РФ остановились все государственные ТЭС

    Другие страны
    18:59

    Число жертв торнадо в бразильском штате Парана возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Другие страны
    Лента новостей