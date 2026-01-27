Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Украине обесточены несколько областей из-за обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 14:17
    В Украине обесточены несколько областей из-за обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре

    В результате обстрелов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины несколько областей обесточены.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Минэнерго страны.

    "В результате очередных ночных атак на энергетическую инфраструктуру потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецких областях обесточены. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация", - заявили в ведомстве.

    Отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

    Кроме того из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в различных областях страны.

