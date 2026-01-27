В Украине обесточены несколько областей из-за обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре
Другие страны
- 27 января, 2026
- 14:17
В результате обстрелов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины несколько областей обесточены.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Минэнерго страны.
"В результате очередных ночных атак на энергетическую инфраструктуру потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецких областях обесточены. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
Кроме того из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в различных областях страны.
