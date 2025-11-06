В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными в рамках уголовного дела деньгами в размере 500 тыс. долларов.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, начальник отделения Дарницкого управления полиции в городе Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходит на связь, его разыскивают.

В полиции отмечают, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители внутренней безопасности обнаружили исчезновение арестованных средств в размере 500 тыс. долларов.

По факту возбуждено уголовное дело.