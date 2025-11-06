В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 14:50
В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными в рамках уголовного дела деньгами в размере 500 тыс. долларов.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, начальник отделения Дарницкого управления полиции в городе Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходит на связь, его разыскивают.
В полиции отмечают, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители внутренней безопасности обнаружили исчезновение арестованных средств в размере 500 тыс. долларов.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
15:31
В Азербайджане судят обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеляПроисшествия
15:26
Выпускники Карабахского университета через 2 года сдадут магистерские экзамены в ХанкендиНаука и образование
15:25
Строительство защитной галереи на ж/д Горадиз–Агбенд завершится к 2026 годуИнфраструктура
15:24
Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьереНаука и образование
15:18
Разработан техрегламент для энергопотребляющих устройств, связанных с энергоэффективностьюЭнергетика
15:14
Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствамиПроисшествия
15:13
США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в ДамаскеДругие страны
14:59
Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер PatriaДругие страны
14:50
Фото