    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 14:50
    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными в рамках уголовного дела деньгами в размере 500 тыс. долларов.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, начальник отделения Дарницкого управления полиции в городе Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходит на связь, его разыскивают.

    В полиции отмечают, что Рыбянский был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители внутренней безопасности обнаружили исчезновение арестованных средств в размере 500 тыс. долларов.

    По факту возбуждено уголовное дело.

