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В Украине готовятся к худшим сценариям по участию Беларуси в войне

В Украине готовятся к худшим сценариям по участию Беларуси в войне Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины.
Другие страны
25 июля 2022 г. 03:49
В Украине готовятся к худшим сценариям по участию Беларуси в войне

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стаьть более активной.

"Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии", - сказал Енин.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna DİN: “Belarus hərbi təcavüzə çoxdan qoşulub”

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