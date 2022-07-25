В Украине готовятся к худшим сценариям по участию Беларуси в войне

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины.

Украина готовится к худшим сценариям по участию Беларуси в войне против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, несмотря на то, что Лукашенко пока всячески избегает еще большей вовлеченности в боевые действия против Украины, роль Беларуси может стаьть более активной.

"Белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетно-артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых, и даже для вывоза награбленного Россией. По всем законам войны, Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии", - сказал Енин.