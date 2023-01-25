В учениях США и Израиля задействуют 140 воздушных судов и 12 кораблей

Военные учения США и Израиля Juniper Oak 2023 в этом году станут крупнейшими совместными маневрами двух стран, в них будут задействованы 140 воздушных судов и 12 кораблей, а также комплексы РСЗО HIMARS.

Военные учения США и Израиля Juniper Oak 2023 в этом году станут крупнейшими совместными маневрами двух стран, в них будут задействованы 140 воздушных судов и 12 кораблей, а также комплексы РСЗО HIMARS.

Как сообщает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Это крупнейшие и наиболее значительные учения, в которых мы вместе участвуем, и они призваны продемонстрировать, что приверженность США безопасности Израиля является незыблемой и прочной", - сказал он.

"В течение недели будут задействованы 140 воздушных судов, 12 кораблей, системы HIMARS и реактивные системы залпового огня", - подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Райдеру был задан вопрос о том, свидетельствуют ли эти учения о каком-либо изменении позиции США по ядерной программе Ирана. "Они не нацелены на то, чтобы быть сосредоточенными на каком-то конкретном противнике или угрозе, речь идет о том, чтобы совместно работать", - ответил представитель Пентагона.