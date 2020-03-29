В тюрьме в Таиланде заключенные устроили беспорядки из-за коронавируса

Большая группа заключенных устроила беспорядки в тюрьме провинции Бурирам в Таиланде, несколько человек бежали.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр юстиции Таиланда Сомсак Тхепсутхин, которому подчинен Департамент коррекции, управляющий тюрьмами.

"Большая группа заключенных устроила беспорядки и пожар в тюрьме провинции Бурирам. Пожар начался в столовой тюрьмы в тот момент, когда многие офицеры охраны были заняты оборудованием изоляционных камер для больных инфекционными заболеваниями", - сообщил министр юстиции.

Он добавил, что пожар охватил всю столовую и находящуюся рядом зону свиданий тюрьмы.

"Во время беспорядков и пожара несколько человек бежали. Пока нет точных сведений о количестве беглецов, но семеро из них уже пойманы", - сказал Тхепсутхин.

"Обстановка в тюрьме уже под контролем, все заключенные разведены по камерам, ведется следствие. По предварительной информации, беспорядки возникли из-за распространившегося в тюрьме слуха о том, что несколько заключенных заболели коронавирусной инфекцией", - рассказал он.