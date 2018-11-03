В Twitter удалили 10 тыс. аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Администрация сети микроблогов Twitter удалила более 10 тыс. аккаунтов, которые в автоматическом режиме публиковали сообщения с призывами не голосовать на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом 2 ноября сообщило агентство Reuters, передает Report.

Утверждается, что данными учетными записями могли пользоваться сторонники Демократической партии. Однако представители партии эту информацию уже опровергли, заявив, что проинформировали Twitter о происходящем.