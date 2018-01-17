В Twitter признали, что читают личные сообщения пользователей

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В компании Twitter прокомментировали заявление организации Project Veritas о том, что сотрудники компании читают личные сообщения пользователей.
Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, представитель Twitter в ответе BuzzFeed сказал, что сообщения просматриваются «периодически».
“Мы не просматриваем личные сообщения регулярно. Только периодически. Весьма ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации, и мы применяем для них строгие протоколы доступа”, — cказал он.
Он не назвал точное число таких сотрудников, но добавил, что данные о сотнях сотрудников, читающих чужие сообщения, не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что в команде Twitter есть несколько сотен человек, которые занимаются чтением личных сообщений пользователей сервиса. Платформа якобы делает это для того, чтобы составить “виртуальный профиль” человека для дальнейшей перепродажи рекламодателям.
News DepartmentАвтор новости
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