​В Туркменистане уволены три министра

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Туркменистане по приказу президента Гурбангулы Бердымухамедова за серьезные недостатки в работе уволены министр экономики и развития Елдаш Шерипов, министр торговли и внешнеэкономических связей Баяр Абаев и глава налоговой службы Шатлык Хуммедов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие указы президент подписал на расширенном заседании правительства, которое было посвящено результатам работы министерств первого квартала этого года.

Отмечается, что Шерипов возглавлял министерство экономики и развития с июля 2015 года, Абаев являлся министром торговли и внешнеэкономических связей с февраля 2010 года, а Хуммедов был председателем Главной государственной налоговой службы с января 2014 года.

Новым министром экономики и развития назначен Батыр Базаров, который раньше возглавлял агентство по защите экономики от рисков при министерстве.

Министром торговли и внешнеэкономических связей назначен Довран Оразмырадов, ранее занимавший должность председателя торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Налоговую службу страны возглавил Сапарберди Гундогдыев, до этого работавший заместителем руководителя этого ведомства.