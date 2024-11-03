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В турецком Чоруме при взрыве в жилом доме один человек погиб, 16 пострадали

В турецком Чоруме при взрыве в жилом доме один человек погиб, 16 пострадали В городе Чорум на севере Турции при взрыве в жилом доме погиб один человек, 16 получили ранения.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 16:55
В турецком Чоруме при взрыве в жилом доме один человек погиб, 16 пострадали

В городе Чорум на севере Турции при взрыве в жилом доме погиб один человек, 16 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, в квартире на третьем этаже здания, расположенного на улице Османджик, произошел взрыв бытового газа.

На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным TRT Haber, в результате взрыва практически полностью разрушено несколько этажей дома, пострадали расположенные рядом строения, а также припаркованные на улице машины, которые завалило камнями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə yaşayış binasında partlayış olub, bir nəfər ölüb, 17 yaralı var

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