В Турции задержаны более 40 боевиков ИГ при переходе границы с Сирией

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Турецкие пограничники задержали 43 человека - членов террористической группировки "Исламское государство, из них 22 несовершеннолетних, которые незаконно пытались проникнуть с территории Сирии в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в Генштабе турецких ВС.

По данным телеканала, задержание произошло в провинции Килис на юге Турции во время проверки приграничной территории силами погранохраны. Задержанные уже дали предварительные показания и отправлены в командование жандармерии.