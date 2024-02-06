В Турции задержаны 34 человека по делу о нападении на здание суда в Стамбуле

В Турции задержаны 34 человека по делу о сегодняшнем вооруженном нападении на здание суда в Стамбуле.

В Турции задержаны 34 человека по делу о сегодняшнем вооруженном нападении на здание суда в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

"В целом задержаны 34 человека, которые могут быть причастны к организации теракта. Расследование продолжается", - сказал он.

Министр отметил, что совершивший нападение мужчина был осужден в 2004 году за причастность к террористической деятельности и отсидел 15 лет. "Совершившая вместе с ним нападение женщина также отсидела в тюрьме 4 года и 2 месяца. В этом суде сегодня должны были рассматривать дело о ее брате и сестре. Если бы злоумышленникам удалось пройти внутрь здания, скорее всего, жертв было бы больше".