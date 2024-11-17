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В Турции в ходе оперативных действий изъято 1, 380 млн наркотических таблеток

В Турции в ходе оперативных действий изъято 1, 380 млн наркотических таблеток Сотрудники отдела таможенного контроля Министерства торговли Турции в ходе операции в порту Амбарлы и на пункте Онджупынар изъяли 1 млн 380 тыс. таблеток каптагона и 26 520 миксеров.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 12:40
В Турции в ходе оперативных действий изъято 1, 380 млн наркотических таблеток

Сотрудники отдела таможенного контроля Министерства торговли Турции в ходе операции в порту Амбарлы и на пункте Онджупынар изъяли 1 млн 380 тыс. таблеток каптагона и 26 520 миксеров.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно информации, в результате проведенной оперативниками Стамбульского управления таможенной охраны по борьбе с контрабандой и разведкой в порту Амбарлы в 12 контейнерах были обнаружены запчасти 26 520 миксеров, которые пытались незаконно ввезти в Турцию без уплаты таможенных пошлин. Отмечается, что общая стоимость изъятого товара составила около 120,5 млн турецких лир (свыше 3,5 млн долларов США).

По данным ведомства, вторая операция была проведена на таможенном пункте Онджупынар. В результате обыска грузовика, прибывшего из Сирии в Турцию и якобы перевозившего бобы, были обнаружены 1 млн 380 тыс. таблеток каптагона стоимостью около 276 млн лир (свыше 8 млн долларов США).

Отметим, что Каптагон является наркотическим психостимулирующим препаратом, содержащим фенетиллин.

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