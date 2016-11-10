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    В Турции произошло тяжелое ДТП: 1 человек погиб, 30 ранены

    Раненые госпитализированы в больницы Эскишехир и Полатлы

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство İhlas.

    Согласно информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком скончался 1 человек, еще 30 ранены. 

    Авария зарегистрирована на первом километре трассы Сиврихасар-Анкара.

    В результате аварии помощник водителя скончался на месте происшествия. Водитель и 29 пассажиров получили различные телесные повреждения. 

    На место ДТП привлечены машины скорой помощи. Раненые госпитализированы в больницы Эскишехир и Полатлы.

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