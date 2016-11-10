В Турции произошло тяжелое ДТП: 1 человек погиб, 30 ранены

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство İhlas.

Согласно информации, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком скончался 1 человек, еще 30 ранены.

Авария зарегистрирована на первом километре трассы Сиврихасар-Анкара.

В результате аварии помощник водителя скончался на месте происшествия. Водитель и 29 пассажиров получили различные телесные повреждения.

На место ДТП привлечены машины скорой помощи. Раненые госпитализированы в больницы Эскишехир и Полатлы.