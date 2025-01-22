В Турции по делу о пожаре в отеле задержали двух чиновников

Заместитель мэра турецкой провинции Болу, вблизи которого расположен горнолыжный курорт Карталкая, и замглавы местной пожарной службы задержаны после пожара в отеле, который унес 76 жизней.

Заместитель мэра турецкой провинции Болу, вблизи которого расположен горнолыжный курорт Карталкая, и замглавы местной пожарной службы задержаны после пожара в отеле, который унес 76 жизней.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Согласно информации, задержание произведено в рамках расследования дела о пожаре. Ранее были задержаны девять человек, в том числе хозяин отеля Gran Kartal.

Напомним, что пожар на курорте произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.