О нас

В Турции по делу о пожаре в отеле задержали двух чиновников

В Турции по делу о пожаре в отеле задержали двух чиновников Заместитель мэра турецкой провинции Болу, вблизи которого расположен горнолыжный курорт Карталкая, и замглавы местной пожарной службы задержаны после пожара в отеле, который унес 76 жизней.
Другие страны
22 января 2025 г. 20:01
В Турции по делу о пожаре в отеле задержали двух чиновников

Заместитель мэра турецкой провинции Болу, вблизи которого расположен горнолыжный курорт Карталкая, и замглавы местной пожарной службы задержаны после пожара в отеле, который унес 76 жизней.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Согласно информации, задержание произведено в рамках расследования дела о пожаре. Ранее были задержаны девять человек, в том числе хозяин отеля Gran Kartal.

Напомним, что пожар на курорте произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə hoteldəki yanğına görə iki məmur saxlanılıb

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi