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    ​В Турции открылся саммит лидеров стран G20 - ФОТО

    Мероприятие будет проходить два дня в турецкой провинции Анталья

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Саммит лидеров стран G20 открылся в Турции. Мероприятие будет проходить два дня в турецкой провинции Анталья.

    Как передает Report, мероприятие началось с минуты молчания по жертвам терактов в Париже.

    по плану после церемонии открытия должны состояться рабочая сессия.

    Главы государств обсудят глобальную экономику, занятость и стратегии инвестирования.

    Вечером участники саммита обсудят проблему терроризма и кризис с беженцами. Второй день будет посвящён вопросам финансового регулирования, реформе МВФ, антикоррупционной деятельности. На последней сессии лидеры стран обсудят энергетику и международную торговлю.

    Из двадцати лидеров G20 в Турцию не смогли приехать президенты Аргентины Кристина Киршнер и Франции Франсуа Олланд.

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