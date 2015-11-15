​В Турции открылся саммит лидеров стран G20 - ФОТО

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Саммит лидеров стран G20 открылся в Турции. Мероприятие будет проходить два дня в турецкой провинции Анталья.

Как передает Report, мероприятие началось с минуты молчания по жертвам терактов в Париже.

по плану после церемонии открытия должны состояться рабочая сессия.

Главы государств обсудят глобальную экономику, занятость и стратегии инвестирования.

Вечером участники саммита обсудят проблему терроризма и кризис с беженцами. Второй день будет посвящён вопросам финансового регулирования, реформе МВФ, антикоррупционной деятельности. На последней сессии лидеры стран обсудят энергетику и международную торговлю.

Из двадцати лидеров G20 в Турцию не смогли приехать президенты Аргентины Кристина Киршнер и Франции Франсуа Олланд.