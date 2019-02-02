У берегов Турции обнаружили немецкую подлодку времен Второй мировой войны - ВИДЕО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Турции обнаружили немецкую подводную лодку времен Второй мировой войны на дне Черного моря недалеко от турецкого побережья, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Субмарина типа U-23 была случайно найдена в ходе съемок документального фильма телеканалом TRT, которые велись при поддержке ВМС республики. Турецкое поисково-спасательное судно "Акын" обнаружило подлодку в 3 км от населенного пункта Агва на глубине 40 м, а также две корабельные торпеды.

Отметим, что подводные лодки шести типов U отправлялись нацистами в Черное море в рамках плана "Барбаросса", но Турция закрыла свои проливы для военных кораблей в соответствии с конвенцией Монтрё.