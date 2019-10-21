В Турции два террориста из "серого списка" сдались властям

В провинции Ван на востоке Турции ввое разыскиваемых боевиков сепаратисткой террористической организации PKK сдались сотрудникам сил безопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении МВД Турции.

Согласно информации, они были включены в так называемый "серый список" разыскиваемых террористов МВД Турции.

Как сообщается, сдаться их убедили сотрудники сил безопасности и члены их семей.

За помощь в поимке террористов властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир.

Бежавшие из расположения террористической организации рассказали, что в последнее время все больше боевиков бегут из несущей тяжелые потери РКК с тем, чтобы сдаться властям. По их словам, причиной тому являются участившиеся в последнее время внутри группировки случаи казней и пыток.