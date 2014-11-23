​В Тунисе пройдут президентские выборы

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Тунисе в воскресенье проходят президентские выборы – третьи свободные выборы после "арабской весны! 2011 года.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, фаворитом президентской гонки считается Беджи Каид Эссебси из победившей в октябре на парламентских выборах партии "Нидаа Тунис".

Его главный соперник – нынешний президент Монсеф Марзуки.

26 октября на парламентских выборах победила основная светская партия "Нидаа Тунис". Исламистская партия "Эн-Нахда", пришедшая к власти в ходе "арабской весны", признала свое поражение.

Тунис стал страной, давшей толчок "арабской весне" - массовым протестам в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.