​В Тунисе пройдут президентские выборы

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, фаворитом президентской гонки считается Беджи Каид Эссебси из победившей в октябре на парламентских выборах партии "Нидаа Тунис".
Его главный соперник – нынешний президент Монсеф Марзуки.
26 октября на парламентских выборах победила основная светская партия "Нидаа Тунис". Исламистская партия "Эн-Нахда", пришедшая к власти в ходе "арабской весны", признала свое поражение.
Тунис стал страной, давшей толчок "арабской весне" - массовым протестам в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.
News DepartmentАвтор новости
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