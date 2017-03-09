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    В Тунисе авиакомпания отменила рейсы после потасовки персонала

    Новая униформа для авиатехников вызвала недовольство пилотов, поскольку слишком похожа на их форменную одежду

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Тунисская авиакомпания Tunisair приостановила все полеты после потасовки между пилотами и авиатехниками, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Авиакомпания извинилась перед пассажирами, заявив, что решение было принято в интересах безопасности из-за "социальной напряженности".

    "Из-за новой напряженности между двумя профсоюзами Tunisair и стычкой сегодня утром в аэропорту Тунис-Карфаген, компания решила прекратить все рейсы до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

    Как сообщают тунисские СМИ, речь идет о потасовке в международном аэропорту Туниса между техническим персоналом, а также капитаном и вторым пилотом из-за конфликта вокруг униформы, продолжающегося уже несколько недель.

    Новая униформа для авиатехников вызвала недовольство пилотов, поскольку слишком похожа на их форменную одежду.

    В итоге в аэропорт было вызвано полицейское подкрепление, а для разрешения ситуации был создан оперативный штаб при участии министра транспорта.

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