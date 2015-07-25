В Тольятти появились загадочные круги на полях - ВИДЕО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Уфологи изучают таинственные круги, появившиеся на полях рядом с жилыми районами в Тольятти (город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района).

Как передает Report, аналогичное явление уже фиксировали ровно 10 лет назад. Об этом сообщил руководитель регионального представительства ОНИОО "Космопоиск" в Самарской области Никита Романов. В прошлый раз необычное явление зафиксировали в Автозаводском районе Тольятти 22 июля 2005 года. Круги, линии и полусферы неизвестного происхождения появились на гречишном поле возле Южного шоссе. Уфологи так и не смогли разгадать суть этого явления.

"Мы сегодня выезжали туда. Мы увидели, что на поле есть некие круги. Причем, колосья зерновых культур на поле сложены, но не сломались. Это какая-то странная технология… Мы сделали фотографии, все осмотрели. Сейчас будем проводить анализ, и сравнивать с аналогичными явлениями и с теми кругами, которые уже фиксировали ровно 10 лет назад", - рассказал Романов.

По его словам, подобное явление зафиксировали на гречишных полях в Тольятти десять лет назад с разницей в один день - круги на этот раз появилось 21 июля. Он отметил, что в данном случае рисунок похож на тот, что был десять лет назад. Житель Тольятти Алексей Загородников рассказал, что сфотографировал узор на полях с помощью квадрокоптера 21 июля.

По его словам, он увидел информацию об этом явлении в социальных сетях. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн, в полицию заявлений по данному факту не поступало.