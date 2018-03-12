В Техасе взорвалась вторая посылка за день

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Еще одна посылка взорвалась в американском городе Остин в штате Техас в понедельник, два человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал KXAN.

Ранее в понедельник взрывное устройство сработало на пороге одного из частных домов Остина. Семнадцатилетний молодой человек скончался на месте, женщина в возрасте около 40 лет с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу.

Новый взрыв произошел в жилом доме. Женщина около 70 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая госпитализирована с травмой, напрямую не связанной со взрывом.

Имеет ли этот инцидент отношение к первому, пока неизвестно, отмечает телеканал. Полиция проводит расследование.