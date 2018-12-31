В результате стрельбы в США погиб ребёнок

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный в американском штате Техас открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина и четверо ее дочерей, 7-летняя девочка погибла.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на представителей офиса шерифа.

Сообщатся, что звонок об инциденте поступил в офис шерифа в воскресенье в 7.15 по местному времени. Пять человек уезжали из магазина Walmart, когда неизвестный остановился у их машины и начал стрельбу.

В результате погибла семилетняя девочка, еще один маленький ребенок был ранен осколком стекла, их мать получила пулевое ранение в руку. Две другие девочки не пострадали.

Полиция продолжает расследовать преступление.