О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Техасе два человека погибли из-за утечки на нефтехимическом заводе

В Техасе два человека погибли из-за утечки на нефтехимическом заводе По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях Хьюстона (штат Техас).
Другие страны
28 июля 2021 г. 09:42
В Техасе два человека погибли из-за утечки на нефтехимическом заводе

По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали в результате утечки опасного вещества на нефтехимическом заводе компании LyondellBasell в окрестностях Хьюстона (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в среду.

"В нашем комплексе в [городе] Ла-Порт <...> произошла утечка этановой кислоты, - информировали в LyondellBasell. - Два человека получили смертельные ранения в результате инцидента. Четверо получили ожоги, их транспортируют для оказания медицинской помощи".

Как сообщает компания, утечка уже ликвидирована. Пробы воздуха показали, что местному населению ничего не угрожает.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
Армянских террористов приговорили к 6 годам лишения свободы – ОБНОВЛЕНО-2
23 июля 2021 г. 13:50
Азербайджанский рефери и врач получили приглашение на Токио-2020
Азербайджанский рефери и врач получили приглашение на Токио-2020
22 июля 2021 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi