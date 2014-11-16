​В Тбилиси прошел митинг сторонников Саакашвили

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси прошел митинг оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", сам Саакашвили выступил на антироссийском митинге, на котором, по разным оценкам, собралось от 3 тыс. до 20 тыс. человек, с помощью прямого видеовключения из Киева.

"С одной стороны, есть Грузия, взоры которой обращены к Европе, а с другой — Грузия, которая согласовывает все свои шаги с Россией", — сказал он.

По его словам, экс-премьер-министр Бидзин Иванишвили управляет Грузией из-за кулис.

После выступления Саакашвили акция завершилась под гимны Грузии и Европы.