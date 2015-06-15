В Тбилиси открыли мемориал в память о погибших во время наводнения

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представители правительства Грузии и дипломатического корпуса, а также рядовые жители Тбилиси в понедельник, 15 июня, несут цветы и венки к символическому мемориалу на улице Сванидзе в память о погибших в результате наводнения.
Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Sputnik.
Напомним, сильный ливень с градом и ветром прошел в Тбилиси в ночь на воскресенье. В результате разгула стихии оказались повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры. По официальным данным, жертвами бедствия стали 13 человек, однако СМИ все чаще сообщают об обнаружении новых тел погибших.
News DepartmentАвтор новости
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