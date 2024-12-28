В Татарстане при столкновении автомобиля и грузовика погибли четыре человека

В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.

В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"28 декабря в Актанышском районе водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, ехал на опасной скорости, совершил наезд на бетонное ограждение, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen скончались", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего выясняются.