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В Татарстане при столкновении автомобиля и грузовика погибли четыре человека

В Татарстане при столкновении автомобиля и грузовика погибли четыре человека В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 20:47
В Татарстане при столкновении автомобиля и грузовика погибли четыре человека

В Татарстане при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"28 декабря в Актанышском районе водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, ехал на опасной скорости, совершил наезд на бетонное ограждение, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen скончались", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего выясняются.

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