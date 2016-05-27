​В Таллине пройдет заседание постоянной комиссии ПАСЕ

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в пятницу пройдет в Таллине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Заседание откроют президент ПАСЕ Педро Аграмунт и спикер парламента Эстонии Эйки Нестор. Мероприятие пройдет в здании эстонского парламента в связи с начавшимся 18 мая председательством Эстонии в Комитете министров Совета Европы. Эстония будет возглавлять Комитет министров СЕ до 22 ноября, после чего передаст управление организацией Кипру. Членом Совета Европы Эстония стала в 1993 году. Нынешнее председательство является для республики уже вторым по счету.

Депутаты обменяются мнениями с министром иностранных дел Эстонии Мариной Кальюранд, которая заняла пост председателя Комитета министров Совета Европы на следующие шесть месяцев. Основными темами обсуждения станут приоритеты Эстонии на время председательства и вопросы, находящиеся на повестке дня в рамках политического диалога между ПАСЕ и Комитетом министров.

Члены постоянной комиссии также обменяются мнениями с председателем Группы государств против коррупции (ГРЕКО) Марином Мрчела и председателем Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Даниэлем Телесклафом.

Также будут обсуждаться наблюдение за парламентскими выборами в Казахстане (20 марта 2016 года), наблюдение за парламентскими выборами в Сербии (24 апреля 2016 года), необходимость принятия мер для предотвращения нарушения прав человека во время проведения мирных протестов, поддержка международного сотрудничества между городами в сфере культуры.

Постоянная комиссия состоит из президента и вице-президентов ПАСЕ, председателей политических групп, председателей национальных делегаций и председателей комиссий. Всего в комиссию входит около 60 депутатов европейских парламентов. Заседания комиссии проходят в промежутках между заседаниями ассамблеи.