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    В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 17 человек

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Тела в общей сложности 17 человек найдены в двух захоронениях в мексиканском штате Халиско.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Aristegui Noticias.

    Оба захоронения выявили в районе города Гвадалахара. В первом случае 10 тел найдены на территории дома с земельным участком в пределах города. Из ямы достали останки девяти мужчин и одной женщины. Местные жители рассказали, что дом, у которого были закопаны убитые, известен как место продажи наркотиков.

    Во втором случае в муниципалитете Тлахомулько полиция нашла на заднем дворе захоронение с семью трупами после того, как еще трое убитых были обнаружены в доме.

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