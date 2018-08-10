В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 17 человек

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Тела в общей сложности 17 человек найдены в двух захоронениях в мексиканском штате Халиско.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Aristegui Noticias.

Оба захоронения выявили в районе города Гвадалахара. В первом случае 10 тел найдены на территории дома с земельным участком в пределах города. Из ямы достали останки девяти мужчин и одной женщины. Местные жители рассказали, что дом, у которого были закопаны убитые, известен как место продажи наркотиков.

Во втором случае в муниципалитете Тлахомулько полиция нашла на заднем дворе захоронение с семью трупами после того, как еще трое убитых были обнаружены в доме.