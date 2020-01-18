В Таиланде усилили меры безопасности в аэропортах из-за вируса в Китае

Министерство здравоохранения Таиланда повысило до самого высокого уровень предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы не допустить вспышку нового коронавируса, который был обнаружен в китайском городе Ухань, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что такие меры были предприняты в связи с приближением китайского Нового года, который многие туристы из КНР приедут праздновать в Таиланд. По словам заместителя министра здравоохранения Сухума Канчанапимаи, специалисты будут проверять туристов, прибывающих в местные аэропорты, в которых есть прямые рейсы из Китая. Министерство также дало указания всем частным и государственным больницам по лечению заразившихся.

Напомним, что в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Власти города сообщали о первом умершем от нового типа коронавируса 11 января, второй человек скончался 15 января.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение между странами после обнаружения нового вируса.