В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час

Таиланд отменяет с 15 июня действие комендантского часа и множества других ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства Таиланда в Бангкоке пресс-секретарь государственного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня утром на заседании Центра, которое прошло под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, было принято постановление о мерах четвертого этапа ослабления ограничений, связанных с пандемией. Постановление будет действовать с 15 июня", - заявил он.

"Постановлением полностью отменяется действие комендантского часа, который сейчас соблюдается с 23.00 до 03.00. С понедельника открываются все частные школы, ведомственные учебные заведения и профессиональные училища, а также общеобразовательные школы с количеством учеников не более 100 человек", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, министерства, ведомства и госпредприятия теперь снова смогут организовывать семинары и другие виды краткосрочных мероприятий по повышению квалификации сотрудников.