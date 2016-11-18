В Таиланде при взрыве бомбы пострадали пять человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Пять человек – трое мужчин и две женщины – ранены взрывом самодельной бомбы, заложенной в припаркованный автомобиль в провинции Паттани на юге Таиланда, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел около 06.20 утра у кооперативного магазина в районе Яранг. По словам свидетелей, неизвестный мужчина подъехал к магазину на автомобиле, припарковал его, а затем, через несколько минут, уехал на другой машине, как пассажир. Через некоторое время припаркованная машина взорвалась, вызвав сильный пожар, который полностью уничтожил магазин.

По информации полиции, ранее в то же утро в районе Нонг Чик той же провинции в магазин розничной торговли продуктами питания, расположенный у входа в буддийский храм, была брошена боевая граната, которая не взорвалась.