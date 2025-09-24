В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 15:02
Участок оживленной дороги обрушился в Бангкоке, образовалась яма глубиной 50 м.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со слов директора департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Суриячая Равивана.
Инцидент произошел вблизи городской больницы и полицейского участка, о пострадавших не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб оцепили место происшествия. Жителей эвакуировали.
"В трубопроводе произошла утечка - вода из трубы размыла грунт под дорогой, что и привело к аварии", - сказал он.
