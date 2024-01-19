В Таиланде обнаружили месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн

Крупные месторождения лития обнаружены в Таиланде, запасы руды в них могут достигать 14,8 млн тонн.

Крупные месторождения лития обнаружены в Таиланде, запасы руды в них могут достигать 14,8 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По словам заместителя пресс-секретаря правительства Интхавонг Суванкхири, месторождения были обнаружены в двух местах в провинции Пхангнга, а сам металл потенциально может быть использован в производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

После подтверждения запасов руды в обнаруженных месторождениях Таиланд может занять третье место по величине запасов лития в мире после Боливии и Аргентины.