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В Таиланде обнаружили месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн

В Таиланде обнаружили месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн Крупные месторождения лития обнаружены в Таиланде, запасы руды в них могут достигать 14,8 млн тонн.
Другие страны
19 января 2024 г. 14:57
В Таиланде обнаружили месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн

Крупные месторождения лития обнаружены в Таиланде, запасы руды в них могут достигать 14,8 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По словам заместителя пресс-секретаря правительства Интхавонг Суванкхири, месторождения были обнаружены в двух местах в провинции Пхангнга, а сам металл потенциально может быть использован в производстве литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

После подтверждения запасов руды в обнаруженных месторождениях Таиланд может занять третье место по величине запасов лития в мире после Боливии и Аргентины.

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Версия на английском языке Two major lithium deposits discovered in Thailand

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