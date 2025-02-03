В Таиланде арестовали женщину за мошенничество на $186 млн

В международном аэропорту Хатъяй (Таиланд) арестовали женщину по подозрению в причастности к афере на 6,3 млрд батов ($186 млн) — крупнейшему мошенничеству в истории страны.

В международном аэропорту Хатъяй (Таиланд) арестовали женщину по имени Оратаи (фамилия не разглашается) по подозрению в причастности к афере на 6,3 млрд батов (186 млн долларов) - крупнейшему мошенничеству в истории страны.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.

Отмечается, что ее арест связан с расследованием 2022 года, когда выяснилось, что двое топ-менеджеров компании Essilor Manufacturing (Thailand), стали жертвами транснациональной преступной схемы.

По данным издания, мошенники использовали фальшивый профиль американского военного врача в LinkedIn, чтобы втереться в доверие к финансовому директору тайского филиала международной компании. В результате аферы с корпоративных счетов было похищено 186 млн долларов.

Оратаи призналась, что она открыла банковские счета по просьбе своего нигерийского партнера, поскольку он не мог сделать это сам из-за иностранного гражданства.

Финансового директора компании уже арестовали и предъявили обвинения, а власти выдали ордера на арест почти 100 человек, включая граждан Таиланда и Нигерии, говорится в сообщении.