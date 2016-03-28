В Таиланде 40 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 40 человек сегодня пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в провинции Аюттхая в центральной части Таиланда. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранительных органов, рейсовый автобус, следовавший из Бангкока в северный город Чиангмай, после того как водитель потерял контроль над транспортным средством, вылетел с дороги и врезался в автобусную остановку. Как сообщается, авария произошла во время сильного дождя.

40 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Большинство из них являются гражданами Таиланда. Однако среди них, как сообщают в полиции, есть и иностранные граждане. Их национальность не уточняется.