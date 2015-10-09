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    В связи со смертью паломников в Саудовской Аравии будут казнены 28 человек

    Имена приговоренных к казни лиц не разглашаются

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд вынес приговор о казни 28 человек в связи с трагедией во время хаджа в этом году. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила ливанская газета əl-Diyar.

    Согласно информации, эти лица несут ответственность за случившееся.

    В сообщении говорится, что 28 лицам отрубят головы. Однако имена приговоренных к казни лиц не разглашаются.

    Отметим, что, по официальным данным, в результате трагедии погибли 769 паломников. Журналист из Саудовской Аравии заявил о 2400 погибших, а Иран утверждает, что погибли 4700 человек. 

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