В связи со смертью паломников в Саудовской Аравии будут казнены 28 человек

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд вынес приговор о казни 28 человек в связи с трагедией во время хаджа в этом году.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила ливанская газета əl-Diyar.

Согласно информации, эти лица несут ответственность за случившееся.

В сообщении говорится, что 28 лицам отрубят головы. Однако имена приговоренных к казни лиц не разглашаются.

Отметим, что, по официальным данным, в результате трагедии погибли 769 паломников. Журналист из Саудовской Аравии заявил о 2400 погибших, а Иран утверждает, что погибли 4700 человек.